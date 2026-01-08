Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon

Avignon en un clin d’oeil

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 11:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-15 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-01

Une visite guidée d’1h30 pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son histoire, sa personnalité.

English :

A 1h30 guided tour to understand the essence of Avignon, its emblematic monuments, the main lines of its history, its personality.

