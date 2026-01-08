Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon
Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon dimanche 15 février 2026.
Avignon en un clin d’oeil
Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 11:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-15 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-01
Une visite guidée d’1h30 pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son histoire, sa personnalité.
.
Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 1h30 guided tour to understand the essence of Avignon, its emblematic monuments, the main lines of its history, its personality.
L’événement Avignon en un clin d’oeil Avignon a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Avignon Tourisme