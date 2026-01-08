Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon

Avignon en un clin d’oeil Départ Office de tourisme Avignon dimanche 15 février 2026.

Avignon en un clin d’oeil

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 11:00:00
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-02-15 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-01

Une visite guidée d’1h30 pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments emblématiques, les grandes lignes de son histoire, sa personnalité.
  .

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74  officetourisme@avignon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 1h30 guided tour to understand the essence of Avignon, its emblematic monuments, the main lines of its history, its personality.

L’événement Avignon en un clin d’oeil Avignon a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Avignon Tourisme