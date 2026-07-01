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BUNKER, La FabricA, Avignon

dimanche 19 juillet 2026 · La FabricA · Avignon

BUNKER, La FabricA, Avignon

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
La FabricA
Adresse
11 rue Paul Achard 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
selon conditions

BUNKER 19 – 25 juillet La FabricA Vaucluse

selon conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T11:00:00+02:00 – 2026-07-25T13:30:00+02:00

Dans un futur proche et une France à + 5°C, Paul, le PDG d’une des principales compagnies pétrolières du pays, s’est réfugié depuis plusieurs années avec Ami, sa fille, dans le bunker de luxe qu’il s’est fait construire. Depuis son antre, cet homme augmenté d’implants neuronaux continue de gérer à distance ses affaires.
Tout irait pour le mieux pour lui si Ami ne s’était pas enfermée dans un profond mutisme…

La FabricA 11 rue Paul Achard 84000 Avignon Avignon 84000 Monclar Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « guichet.pro@festival-avignon.com »}]
Ziferte productions – Marion Siéfert Bunker Aphasie

Matthieu Bareyre

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