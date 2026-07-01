BUNKER, La FabricA, Avignon
dimanche 19 juillet 2026 · La FabricA · Avignon
Informations pratiques
BUNKER 19 – 25 juillet La FabricA Vaucluse
selon conditions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T11:00:00+02:00 – 2026-07-25T13:30:00+02:00
Dans un futur proche et une France à + 5°C, Paul, le PDG d’une des principales compagnies pétrolières du pays, s’est réfugié depuis plusieurs années avec Ami, sa fille, dans le bunker de luxe qu’il s’est fait construire. Depuis son antre, cet homme augmenté d’implants neuronaux continue de gérer à distance ses affaires.
Tout irait pour le mieux pour lui si Ami ne s’était pas enfermée dans un profond mutisme…
La FabricA 11 rue Paul Achard 84000 Avignon Avignon 84000 Monclar Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « guichet.pro@festival-avignon.com »}]
Ziferte productions – Marion Siéfert Bunker Aphasie
Matthieu Bareyre
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