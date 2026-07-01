Soirée Bib’ en herbe, Château de la Barbière, Avignon
mardi 21 juillet 2026 · Château de la Barbière · Avignon
Informations pratiques
Soirée Bib’ en herbe Mardi 21 juillet, 18h00 Château de la Barbière Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T18:00:00+02:00 – 2026-07-21T20:00:00+02:00
Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !
Château de la Barbière 8 avenue du roi soleil, avignon Avignon 84145 Quartier Saint-Chamand Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Ouverture :
A partir de 7h30 toute l’année
Fermeture :
Octobre à mars : 18h00
Avril, mai, août, septembre : 20h00
Juin, juillet : 22h00 Tram : Arrêt Cap Sud
Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs
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