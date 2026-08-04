AVISHAI COHEN HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AVISHAI COHEN

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15 20:00:00

fin : 2027-02-15 21:30:00

Date(s) :

2027-02-15

Pour ce concert, Avishai Cohen s’est entouré de musiciens qui marquent la scène du jazz.

L’imaginaire de ces artistes, leur jazz du monde rend hommage, cette année, au compositeur, musicien et poète Leonard Cohen.

PROGAMME

UNBIBLICAL

La musique d’Avishai Cohen rencontre la poésie et les paroles de Leonard Cohen

MUSICIENS

Itay Simhovich | piano/synthétiseur

Eviatar Slivnik | percussions

Nitzan Bar | guitare

Talia Davidson | chant .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this concert, Avishai Cohen has surrounded himself with musicians who are making their mark on the jazz scene.

L’événement AVISHAI COHEN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE