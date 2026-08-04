AVISHAI COHEN HALLE AUX GRAINS Toulouse
lundi 15 février 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
AVISHAI COHEN
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-15 20:00:00
fin : 2027-02-15 21:30:00
Date(s) :
2027-02-15
Pour ce concert, Avishai Cohen s’est entouré de musiciens qui marquent la scène du jazz.
L’imaginaire de ces artistes, leur jazz du monde rend hommage, cette année, au compositeur, musicien et poète Leonard Cohen.
PROGAMME
UNBIBLICAL
La musique d’Avishai Cohen rencontre la poésie et les paroles de Leonard Cohen
MUSICIENS
Itay Simhovich | piano/synthétiseur
Eviatar Slivnik | percussions
Nitzan Bar | guitare
Talia Davidson | chant .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For this concert, Avishai Cohen has surrounded himself with musicians who are making their mark on the jazz scene.
L’événement AVISHAI COHEN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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