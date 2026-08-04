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AGENDA · Toulouse

AVISHAI COHEN HALLE AUX GRAINS Toulouse

lundi 15 février 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse

Informations pratiques

Début
lundi 15 février 2027
Fin
lundi 15 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
HALLE AUX GRAINS
Adresse
1 place Dupuy
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Toulouse

AVISHAI COHEN

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-15 20:00:00
fin : 2027-02-15 21:30:00

Date(s) :
2027-02-15

Pour ce concert, Avishai Cohen s’est entouré de musiciens qui marquent la scène du jazz.
L’imaginaire de ces artistes, leur jazz du monde rend hommage, cette année, au compositeur, musicien et poète Leonard Cohen.

PROGAMME
UNBIBLICAL
La musique d’Avishai Cohen rencontre la poésie et les paroles de Leonard Cohen

MUSICIENS
Itay Simhovich | piano/synthétiseur
Eviatar Slivnik | percussions
Nitzan Bar | guitare
Talia Davidson | chant   .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

For this concert, Avishai Cohen has surrounded himself with musicians who are making their mark on the jazz scene.

L’événement AVISHAI COHEN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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