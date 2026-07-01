Awa Ly / Kolinga, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Awa Ly / Kolinga Mardi 16 mars 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T20:00:00+01:00 – 2027-03-16T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-16T20:00:00+01:00 – 2027-03-16T21:30:00+01:00

AAH ! LES DÉFERLANTES !, FESTIVAL DÉDIÉ À LA FRANCOPHONIE DU 9 AU 20 MARS 2027

Awa Ly – Sénégal

Voix posée, délicate et sereine, univers musical aux couleurs soul-pop, autrice, compositrice et vocaliste franco-sénégalaise, Awa Ly transporte avec elle les rythmes et les émotions de l’Afrique de l’Ouest.

Personnalité solaire, adepte de cheminements introspectifs et méditatifs, un concert de Awa Ly est un voyage sensoriel et initiatique, comme un moment suspendu dédié à la quête de soi.

Celle qui pratique la musique de l’âme s’impose comme une expérience à vivre sur scène.

Apaisante.

Awa Ly : chant, koshi, tambour, Jean‑Baptiste Soulard : guitare, claviers, choeur, Lucie Cravero : violoncelle, choeur, Ismaël Nobour : batterie, séquences, choeur

Kolinga – Congo

Plume alerte et engagée, Kolinga fait dialoguer féminisme, écologie, mémoire et héritages postcoloniaux, sans jamais les dissocier de l’intime.

Jazz, rumba, pop congolaise et sonorités bantoues se mêlent dans un groove souple, fluide et magnétique. En français, en anglais ou en lingala, entourée d’un sextet explosif, difficile de ne pas succomber à cette tempête musicale et vocale, à ce groove naturel, à cette alchimie rythmique.

Plus qu’un concert, une expérience immersive pour qui accepte de s’y abandonner.

Rébecca M’Boungou : auteure, compositrice et chant, Jérôme Martineau Ricotti : batterie, Jérémie Poirier Quinot : flûte traversière, clavier et chant, Johary Rakotondramasy : basse, Joël Riffard : guitare, Vianney Desplantes : flugabone, euphonium et chant

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026 / 2027 voix du monde chanson

Daniel Baud / Mathais Bracho-Lapeyre