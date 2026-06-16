Axel Bauer en Concert Limoges
Axel Bauer en Concert Limoges mercredi 21 octobre 2026.
Limoges
Axel Bauer en Concert
Place Stalingrad Limoges Haute-Vienne
Tarif : 44 – 44 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables.
Après la tournée Radio Londres , il revient avec Grand 8, un album riche de contrastes et de sensations entre adrénaline rock, ballades en apesanteur — un voyage musical total.
Axel Bauer livrera un concert à l’opéra de Limoges pour une expérience totale, un voyage à haute tension qui mêle nouveaux titres et classiques emblématiques !
Réservations en lien! .
Place Stalingrad Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 88 63
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English : Axel Bauer en Concert
L’événement Axel Bauer en Concert Limoges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole
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