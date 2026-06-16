Limoges

Axel Bauer en Concert

Place Stalingrad Limoges Haute-Vienne

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables.

Après la tournée Radio Londres , il revient avec Grand 8, un album riche de contrastes et de sensations entre adrénaline rock, ballades en apesanteur — un voyage musical total.

Axel Bauer livrera un concert à l’opéra de Limoges pour une expérience totale, un voyage à haute tension qui mêle nouveaux titres et classiques emblématiques !

Réservations en lien! .

Place Stalingrad Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 88 63

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English : Axel Bauer en Concert

L’événement Axel Bauer en Concert Limoges a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole