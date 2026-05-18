AXELLE RED (FESTIVAL DE TOULOUSE) HALLE AUX GRAINS Toulouse
AXELLE RED (FESTIVAL DE TOULOUSE) HALLE AUX GRAINS Toulouse samedi 4 juillet 2026.
Toulouse
AXELLE RED (FESTIVAL DE TOULOUSE)
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Axelle Red à la Halle aux Grains !
Icône incontournable de la pop et de la soul européennes, Axelle Red traverse les générations avec une série de hits devenus cultes Sensualité, Parce que c’est toi, Je t’attends, Rester femme ou encore Manhattan-Kaboul.
Après sept années d’absence discographique, elle signe un retour très attendu. Et c’est au Festival de Toulouse qu’elle dévoile en exclusivité les premiers titres de son nouvel album, attendu pour fin 2026, lors d’un concert qui s’annonce déjà inoubliable. .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Axelle Red at La Halle aux Grains!
L’événement AXELLE RED (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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