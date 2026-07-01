Aymeric Simon et Boris Rosenfeld en concert Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Informations pratiques

Moulins

Aymeric Simon et Boris Rosenfeld en concert

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

« C’est au cours de l’année 2025 qu’Aymeric Simon et Boris Rosenfeld se réunissent autour d’un répertoire composé de chansons folk, blues, western swing.

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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com

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English :

« It was during the year 2025 that Aymeric Simon and Boris Rosenfeld got together around a repertoire of folk, blues and western swing songs.

L’événement Aymeric Simon et Boris Rosenfeld en concert Moulins a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région