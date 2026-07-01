Aymeric Simon et Boris Rosenfeld en concert Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
samedi 25 juillet 2026 · Oliv' & Tomme, épicerie apéritive · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Aymeric Simon et Boris Rosenfeld en concert
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
« C’est au cours de l’année 2025 qu’Aymeric Simon et Boris Rosenfeld se réunissent autour d’un répertoire composé de chansons folk, blues, western swing.
.
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
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English :
« It was during the year 2025 that Aymeric Simon and Boris Rosenfeld got together around a repertoire of folk, blues and western swing songs.
L’événement Aymeric Simon et Boris Rosenfeld en concert Moulins a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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