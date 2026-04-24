AZ GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille

AZ Début : 2027-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR 1, BOULEVARD DES CITÉS-UNIES 59000 Lille 59