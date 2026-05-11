Tours

AZ

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Au-dessus de tout est un spectacle sur un phénomène peu avouable le manque d’enthousiasme.

Az s’attaque à notre époque et ses injonctions être passionné, être investi, être “à fond”, et surtout avoir une histoire.

Au-dessus de tout est un spectacle sur un phénomène peu avouable le manque d’enthousiasme.

Az s’attaque à notre époque et ses injonctions être passionné, être investi, être “à fond”, et surtout avoir une histoire.

Il construit un stand-up très écrit qui transforme le vague à l’âme en fou rire, et le désabusement en miroir collectif.

Un spectacle sur la tyrannie de l’extraordinaire racontée par un homme qui ne trouve rien extraordinaire.

Conseillé à partir de 12 ans. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Au-dessus de tout is a show about a little-known phenomenon: lack of enthusiasm.

Az tackles our age and its injunctions: to be passionate, to be invested, to be ?all in? and, above all, to have a story.

L’événement AZ Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37