Aziz Konkrite Concert Roubaix
Aziz Konkrite Concert Roubaix samedi 23 mai 2026.
Roubaix
Aziz Konkrite Concert
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Enfant du hip-hop et de la culture DIY, Aziz Konkrite puise son inspiration dans des 45 tours qu’il chine et archive lors de ses voyages à moto à travers le Maroc, amassés dans son home-studio au fil des années. Le résultat un voyage dans les traditions musicales des sonorités Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg, Gnaoua, aux allures futuristes, réinventées et taillées pour embraser les dancefloors !
On nous dit dans l’oreillette qu’il nous présentera pour l’occasion son nouveau live…, qui sera joué en direct de l’installation ** Renault12 de Mohamed El Khatib !**
Enfant du hip-hop et de la culture DIY, Aziz Konkrite puise son inspiration dans des 45 tours qu’il chine et archive lors de ses voyages à moto à travers le Maroc, amassés dans son home-studio au fil des années. Le résultat un voyage dans les traditions musicales des sonorités Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg, Gnaoua, aux allures futuristes, réinventées et taillées pour embraser les dancefloors !
On nous dit dans l’oreillette qu’il nous présentera pour l’occasion son nouveau live…, qui sera joué en direct de l’installation ** Renault12 de Mohamed El Khatib !** .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
A child of hip-hop and DIY culture, Aziz Konkrite draws his inspiration from the 45s he hunts down and archives on his motorcycle trips across Morocco, amassing in his home studio over the years. The result: a journey into the musical traditions of Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg and Gnaoua sounds, with a futuristic twist, reinvented and ready to set dancefloors ablaze!
In the meantime, we’re told he’ll be presenting his new live album, to be played live from Mohamed El Khatib’s ** Renault12 installation!
L’événement Aziz Konkrite Concert Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme
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