UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Azur et Asmar, Grand-Théâtre, Bordeaux

mercredi 17 février 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux

Azur et Asmar, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 17 février 2027
Fin
vendredi 19 février 2027
Lieu
Grand-Théâtre
Adresse
Place de la comédie, 33000 BORDEAUX
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Azur et Asmar 17 – 19 février 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-17T15:00:00+01:00 – 2027-02-17T16:40:00+01:00
Fin : 2027-02-19T19:00:00+01:00 – 2027-02-19T20:40:00+01:00

Famille | Ciné-concert à partir de 6 ans
Dans ce ciné-concert, la musique de Gabriel Yared se tient aux côtés des animations féeriques de Michel Ocelot pour raconter un conte bouleversant. Azur et Asmar sont deux petits garçons aux destins opposés. Ils ne sont pas frères, mais ils ont été élevés par la même femme, nourris d’un même amour inconditionnel qui ignore les fortunes ou les origines. Si l’injustice les sépare, l’un étant chassé du royaume même dont l’autre doit devenir le prince, seul l’amour pourra les réunir et apaiser les cœurs.

 

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703597-azur-et-asmar »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-azur-et-asmar-86881 »}]
Ciné-concert Famille

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)