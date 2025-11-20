Baalbeck « le paradis des Dieux » Le Blanc

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Conférence de l’Université intergénérationnel du Blanc sur le thème de l’Architecture par René Desmaisons, médecin retraité.

Situées au Liban, pas très loin de l’actuelle frontière avec la Syrie, surplombant la fertile plaine de la Bekaa, les ruines de Baalbeck sont parmi les plus importantes du monde romain. Les colonnes du grand temple du soleil sont les plus hautes du monde: 20 mètres !

