Le Blanc

Piano-voix Ana Delaperrière

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’Association le Silo vous propose un concert de Ana Delaperrière.

Concert piano-voix de Ana Delaperrière.

A travers son piano, les chansons, les poèmes et les slams, Ana raconte les histoires de personnes qu’elle a rencontrées et qui l’ont marquées, des histoires de tous les âges et de tous les temps. Des histoires dans lesquelles on se reconnait, des qui nous font rêver et d’autres qui nous ramènent à l’instant présent, comme une méditation.

A travers ses chansons, elle propose une balade de moments de vie sur lesquels elle pose son regard le temps d’un instant, au coin d’une rue, dans l’antre d’un bar ou encore dans un jardin en fleurs un jour d’été.

Comme une exposition de tableaux sonores qui parle de tout et de rien, qui transporte dans l’imaginaire. .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

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English :

Association le Silo presents a concert by Ana Delaperrière.

L’événement Piano-voix Ana Delaperrière Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne