Bienvenue dans mon jardin au naturel Seb le vannier Le Blanc dimanche 14 juin 2026.

Le Blanc

Bienvenue dans mon jardin au naturel Seb le vannier

3 Impasse de la Croix Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Niché sur un terrain de 3 000 m², ce jardin foisonne de vie et de diversité. Ici, la nature est reine, avec une grande variété de jeunes arbres. Parmi eux, des fruitiers généreux, témoins du lien entre l’homme et son environnement, côtoient des essences locales et des refuges pour la biodiversité. Deux mares ponctuent le paysage l’une attire une faune aquatique variée, tandis que la seconde, plus discrète et cachée parmi la végétation, se dévoile à ceux qui prennent le temps d’observer. Grenouilles, libellules et autres habitants s’y développent en harmonie. Vous y découvrirez des pratiques inspirantes pour préserver la biodiversité, gérer l’eau de façon naturelle et cultiver en accord avec la nature. .

3 Impasse de la Croix Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel operation organized by the CPIE Brenne Berry on June 14 and 15, 2025 on the theme of Preserving our health, our water and the environment also aims to create links between local residents.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Seb le vannier Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY