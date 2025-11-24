La faune sauvage de la Brenne aux Berries du Canada Le Blanc

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Lundi 2025-11-24 18:00:00

2025-11-24

Conférence sur le thème de l’Aventure par Fabrice Simon, photographe animalier.

Passionné par la nature depuis l’enfance, Fabrice Simon est un véritable explorateur des mondes sauvages. Originaire de la Brenne, il a su capter l’essence du « libre et sauvage » à travers son objectif, de la Normandie au Canada, en passant par l’Alaska. Ses images, souvent récompensées, témoignent d’une approche respectueuse et immersive. Il partagera avec nous ses récits d’expéditions, ses techniques pour approcher la faune sans la déranger, et ses plus belles rencontres, des ours polaires aux cervidés de nos forêts. Une occasion rare de plonger au cœur de la vie sauvage et de (re)découvrir la beauté fragile de notre planète.

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

English :

Conference on the theme of Adventure by Fabrice Simon, wildlife photographer.

German :

Vortrag zum Thema « Abenteuer » von Fabrice Simon, Tierfotograf.

Italiano :

Conferenza sul tema dell’avventura di Fabrice Simon, fotografo naturalista.

Espanol :

Conferencia sobre el tema de la Aventura a cargo de Fabrice Simon, fotógrafo de fauna salvaje.

