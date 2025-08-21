Randonnée en itinérance Par les falaises de l’Anglin et de la Creuse Le Blanc Indre

Randonnée en itinérance Par les falaises de l’Anglin et de la Creuse A pieds

Randonnée en itinérance Par les falaises de l’Anglin et de la Creuse Place de la Libération 36300 Le Blanc Indre Centre-Val de Loire

Les rivières de l’Anglin et de la Creuse et leurs cours parfois encaissés seront les compagnes de cet itinéraire qui inspire calme et tranquillité tout en menant à Angles-sur-l’Anglin, un des plus beaux villages de France.

English : Roaming hike By the cliffs of Anglin and Creuse

The rivers of the Anglin and Creuse and their sometimes steep courses will be the companions of this itinerary which inspires calm and tranquility while leading to Angles-sur-l’Anglin, one of the most beautiful villages in France.

Deutsch :

Die Flüsse Anglin und Creuse und ihre teilweise tief eingeschnittenen Flussläufe sind die Begleiter auf dieser Route, die Ruhe und Beschaulichkeit inspiriert und gleichzeitig nach Angles-sur-l’Anglin, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, führt.

Italiano :

I fiumi Anglin e Creuse, con i loro corsi a volte ripidi, saranno i compagni di questo itinerario che ispira calma e tranquillità e che conduce ad Angles-sur-l’Anglin, uno dei più bei villaggi della Francia.

Español :

Los ríos Anglin y Creuse y sus cursos, a veces escarpados, serán los acompañantes de este itinerario que inspira calma y tranquilidad mientras conduce a Angles-sur-l’Anglin, uno de los pueblos más bellos de Francia.

