Bab’el Dañs à la Fête des diversités – Cleunay Parc de la Guérinais Rennes
Bab’el Dañs à la Fête des diversités – Cleunay Parc de la Guérinais Rennes samedi 4 juillet 2026.
Bab’el Dañs à la Fête des diversités – Cleunay Parc de la Guérinais Rennes Samedi 4 juillet, 19h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Une invitation à danser pour découvrir les danses et musiques de Bab’El Dañs
Dans le sillage de Danses en Héritage.s, après des temps de rencontres et de partages avec le centre social de Cleunay et le groupe Did’Anse de DIDA, Bab’el Dañs nous rassemble.
Nous faisons du dancefloor un espace commun.
Un cercle.Un lieu où chacun et chacune entre, existe, prend place.
Bab’el Dañs s’empare de l’espace pour le transformer : un espace de partage, de résistance et de célébration. Ici, les danses diasporiques ici et maintenant, du raï au chaâbi, en passant par la dabke, le chigoma, le allaoui ou le plinn, deviennent langages vivants, mémoires en mouvement.
Avec Fatima Leghzal à la danse, DJ Freshhh aux platines et Ronan Despres à la batterie, les rythmes traversent les corps, appellent, relient, rassemblent.
Nous dansons pour exister.
Nous dansons pour résister.
Nous dansons pour partager nos altérités.
Dans le cercle, les héritages circulent, se transforment, se réinventent. Les traces du passé dialoguent avec le présent. Les identités se croisent, se répondent, se célèbrent.
Faire fête devient un acte.
Danser devient un langage commun.
Et le dancefloor, un espace vivant où se rejoue, ensemble, la puissance de nos héritages
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T20:30:00.000+02:00
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Parc de la Guérinais 30 rue Jean Perrin, rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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