Babillages, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon
mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque Paul & Alice Cluchier · Avignon
Informations pratiques
Babillages Mercredi 2 décembre, 10h00 Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T10:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:00:00+01:00 – 2026-12-02T10:30:00+01:00
Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Parc de la Cantonne 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Montfavet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 50 35 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 35 »}] Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives • En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise • ORIZO : ligne 4, 12, 13, arrêt Mairie de Montfavet et Allobus Montfavet (service de transport sur réservation)
Séance de conte lecture animation
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