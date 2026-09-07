« Relooted », Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Informations pratiques

« Relooted » Mercredi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Venez jouer à Relooted, un jeu vidéo de plateforme avec un projet original. Le concept ? Entrer par effraction dans les musées occidentaux afin d’y dérober des objets d’art africains pour les ramener sur leur continent d’origine. Une expérience ludique et transgressive, qui pose des questions morales, tout en remettant sur le devant de la scène l’ampleur des pillages commis à l’époque coloniale.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

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