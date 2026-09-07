« Relooted », Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Renaud-Barrault · Avignon
Informations pratiques
« Relooted » Mercredi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Venez jouer à Relooted, un jeu vidéo de plateforme avec un projet original. Le concept ? Entrer par effraction dans les musées occidentaux afin d’y dérober des objets d’art africains pour les ramener sur leur continent d’origine. Une expérience ludique et transgressive, qui pose des questions morales, tout en remettant sur le devant de la scène l’ampleur des pillages commis à l’époque coloniale.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Jeu vidéo et patrimoine africain Jeux vidéo Tout public
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Midis-sandwichs, Bibliothèque Ceccano, Avignon 11 septembre 2026
- Babillages, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Bienvenue à Fantômia !, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Parlons ensemble, Bibliothèque Ceccano, Avignon 12 septembre 2026
- Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 16 septembre 2026