Baby fit 3 ans, réservation en ligne Gymnase marronnerie Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Baby fit 3 ans, réservation en ligne

Gymnase marronnerie 11 rue Arthur Ranc Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:20:00

fin : 2026-08-01 10:50:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-21

Parcours installé avec des ateliers de motricité pour les jeunes enfants.

**Du 7 juillet au 22 août 2026**.

Ouvert les mercredis, vendredis et samedis

Groupe de 6 enfants maximum sur des créneaux de 30 minutes.

Conditions d’accès avoir 3 ans (uniquement enfants nés en 2023).

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Les parents doivent rester en dehors de la zone d’activité mais dans certains cas lorsque cela est demandé, ils peuvent aider sous les directives et l’autorité de l’animateur.

Tenue de sport obligatoire, pas de chaussure, activité pieds-nus. .

Gymnase marronnerie 11 rue Arthur Ranc Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Baby fit 3 ans, réservation en ligne

L’événement Baby fit 3 ans, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne