AGENDA · Lezennes
Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes
samedi 26 septembre 2026 · Crèche Les Lutins d'Isidore · Lezennes
Informations pratiques
Baby Gym Samedi 26 septembre, 10h00 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord
Jusqu’à 4 ans révolus – Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Pour se dépenser et apprendre à maîtriser son corps.
Visuel : Canva
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