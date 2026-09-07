UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lezennes

Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes

samedi 26 septembre 2026 · Crèche Les Lutins d'Isidore · Lezennes

Baby Gym, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Crèche Les Lutins d'Isidore
Adresse
52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Jusqu’à 4 ans révolus - Gratuit - Sans inscription

Baby Gym Samedi 26 septembre, 10h00 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord

Jusqu’à 4 ans révolus – Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T11:30:00+02:00

Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Pour se dépenser et apprendre à maîtriser son corps.

Visuel : Canva

À voir aussi à Lezennes (Nord)