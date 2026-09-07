AGENDA · Lezennes
Benne des déchets verts, Centre Technique Municipal, Lezennes
samedi 12 septembre 2026 · Centre Technique Municipal · Lezennes
Informations pratiques
Benne des déchets verts Samedi 12 septembre, 10h00 Centre Technique Municipal Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Herbe tondue, feuilles mortes ou haies taillées ?
Déposez vos déchets verts dans la benne mise à votre disposition toutes les deux semaines, le samedi matin de 10:00 à 12:00 au Centre Technique Municipal (rue Raymond Monnet).
Centre Technique Municipal 23 rue Raymond Monnet 59260 Lezennes Lezennes 59790 Nord Hauts-de-France
Herbe tondue, feuilles mortes ou haies taillées.
Visuel : Canva
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