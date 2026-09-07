Dans les coulisses du polar, Médiathèque, Lezennes
mardi 29 septembre 2026 · Médiathèque · Lezennes
Informations pratiques
Dans les coulisses du polar Mardi 29 septembre, 19h00 Médiathèque Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00
En partenariat avec le Salon du polar de Templemars, venez échanger avec Eric Dupuis, ancien flic devenu auteur de romans policiers.
Pour cette rencontre pas comme les autres, le public sera invité à participer aux échanges et à entrer dans les coulisses de l’écriture d’un polar. Entre anecdotes, questions-réponses et interview, découvrez le parcours de cet auteur et les secrets de fabrication de ses enquêtes.
La rencontre se poursuivra par une séance de dédicaces.
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
En partenariat avec le Salon du polar de Templemars, venez échanger avec Eric Dupuis, ancien flic devenu auteur de romans policiers.
Visuel : Canva
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