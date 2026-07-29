Baby-visite au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS
mercredi 14 octobre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Baby-visite
Une
visite sensorielle et participative adaptée aux bambins accompagnés de
leurs parents. La découverte toute en émotions et sensations des
sculptures d’Antoine Bourdelle est suivie par un temps de relaxation qui
se termine par la réalisation d’une mini sculpture, souvenir de la
visite.
En partenariat avec le Musée d’Art Moderne de Paris
De 10h30 à 11h30
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
En famille – Durée : 1h
Pour les bébés avant la marche et leurs parents
Porte bébé obligatoire et tenue souple vivement conseillée
Profitez d’une visite sensorielle et d’un temps de relaxation avec votre bébé (avant la marche) pour découvrir le musée Bourdelle.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
Le mercredi 16 décembre 2026
de 10h30 à 11h30
payant
Plein tarif : 7 €
tarif réduit : 5 €
A noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T13:30:00+02:00
fin : 2026-12-16T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-14T10:30:00+02:00_2026-10-14T11:30:00+02:00;2026-12-16T10:30:00+02:00_2026-12-16T11:30:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/baby-visite +33184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
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