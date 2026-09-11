Bacalan curieux : visite insolite d’un quartier en mutation, La cité du vin, Bordeaux

Informations pratiques

Bacalan curieux : visite insolite d’un quartier en mutation Samedi 19 septembre, 17h00 La cité du vin Gironde

7€ | tarif unique. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Cap vers le Nord ! Partons ensemble à la (re)découverte de Bacalan, quartier en pleine mutation devenu 2ème pôle d’attractivité de Bordeaux.

Le projet de reconversion, initié au début des années 2000, n’a pas effacé la forte identité bacalanaise portée par les anciennes industries.

Pour comprendre son histoire, nous nous mettrons en quête de ces vestiges industriels, portuaires, et nous nous intéresserons à la manière dont ils ont été intégrés dans le paysage contemporain (projets de réhabilitation, création de lieux culturels, zone d’utilité, commande d’œuvres d’Art contemporain…).

Les souvenirs que Bacalan nous laisse de son passé nous permettront ainsi de saisir l’évolution du quartier à travers le temps, du 16ème au 21ème siècle.

Départ : devant la Cité du vin

Arrivée : devant la Cité Bleue

Durée : 1h45

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

La cité du vin 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 20 20 http://www.laciteduvin.com https://www.facebook.com/laciteduvin;https://www.instagram.com/laciteduvin/;https://www.youtube.com/Laciteduvin [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bacalan-curieux-visite-insolite-dun-quartier-en-mutation »}] Située à Bordeaux, la cité du vin est un équipement culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La cité du vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les civilisations. En tramway : ligne B, arrêt La Cité du Vin. En bus : Liane 7, Corol 32, Citéis 45, arrêt La Cité du Vin. En voiture : parkings à proximité. À vélo : station Vcub « La Cité du Vin ». En bateau : ponton de La Cité du Vin pour navettes fluviales touristiques, accès Batcub arrêt « La Cité du Vin ».

Cap vers le Nord ! Partons ensemble à la (re)découverte de Bacalan, quartier en pleine mutation devenu 2ème pôle d’attractivité de Bordeaux.

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