Bacalan les flots, Place Buscaillet, Bordeaux

Informations pratiques

Bacalan les flots 18 octobre et 15 novembre Place Buscaillet Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-15T14:30:00+01:00 – 2026-11-15T15:30:00+01:00

Siège d’une impressionnante opération d’aménagement, le quartier des Bassins à flot et de Bacalan vit une transformation profonde, tout en conservant les traces de son passé industriel.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/428

Place Buscaillet 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/428 »}]

Balade urbaine

Bacalan les flots © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux