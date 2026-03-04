Bacchanight 11, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

Bacchanight 11 Mardi 24 mars, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Envie de vivre une soirée culturelle et festive ? Inspirée des célèbres bacchanales, ces fêtes dédiées à Bacchus, le dieu du vin, la Bacchanight est une soirée nocturne imaginée par et pour les étudiants, ouverte à tous les curieux !

En 2026, plus d’une trentaine de projets vont prendre vie autour des collections, menés par 200 étudiantes et étudiants passionnés !

Au programme !

– exposition de peintures, de dessins, d’éditions

– exposition de créations textiles

– concerts rock, rap et pop

– cirque, spectacle de lumière et dessin numérique

– performances théâtrales et dansées, lectures

– jeux sur smartphones et applications de réalité augmentée

– dégustation de vins…

Lieu : Musée des Beaux-Arts, 20 cours d’Albret à Bordeaux

Tarif : Entrée libre, gratuite.

Infos : Sans réservation

La Bacchanight est organisée avec les étudiants et étudiantes de l’association Artothem, de l’École de cinéma et audiovisuel 3iS, l’École de communication visuelle-ECV, l’École de Mode & Marketing de Bordeaux – IBSM, l’IUT Bordeaux Montaigne, l’université de Bordeaux, l’université Bordeaux Montaigne, le CFPPA du Lycée agricole de Blanquefort.

Avec le soutien de l’École de cinéma et audiovisuel 3iS.

Avec la participation de la Bibliothèque Mériadeck, la Carte Jeune Bordeaux Métropole et l’université de Bordeaux dans le cadre du festival ‘Heureux Haz’art’.

Radio Campus Bordeaux 88.1FM, fidèle partenaire de la Bacchanight, relaiera aussi sur ses ondes, en live, ce rendez-vous particulier entre l’art et la communauté étudiante.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Succombez à l’appel de la création et laissez-vous surprendre. Venez assister à une nocturne réalisée par et pour les étudiants, gratuite et ouverte à toutes et tous ! nocturne étudiants

‘Baz’Art au MusBA’, Bacchanight, 10e édition 2025, détail © Marie Barriere, École de Création Visuelle-ECV.