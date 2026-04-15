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Ciné Goûter, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Ciné Goûter, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Ciné Goûter, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont

Adresse : Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Ciné Goûter Jeudi 16 avril, 16h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir en famille un film d’animation choisi par l’équipe de la bibliothèque. Vacances avril 2026

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