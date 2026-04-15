Ciné Goûter, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Ciné Goûter Jeudi 16 avril, 16h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir en famille un film d’animation choisi par l’équipe de la bibliothèque. Vacances avril 2026

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