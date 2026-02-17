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AGENDA · Domérat

Bacchus en Fête Domérat

vendredi 4 septembre 2026 · Domérat

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Place Bacchus
Ville
03410 Domérat
Département
Allier
Tarif

Domérat

Bacchus en Fête

Place Bacchus Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

Fête foraine les 3 jours.
  .

Place Bacchus Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01  culture@domerat.fr

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English :

Funfair on all 3 days.

L’événement Bacchus en Fête Domérat a été mis à jour le 2026-06-11 par Montluçon Tourisme

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