Informations pratiques

Domérat

Bacchus en Fête

Place Bacchus Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Fête foraine les 3 jours.

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Place Bacchus Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr

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English :

Funfair on all 3 days.

L’événement Bacchus en Fête Domérat a été mis à jour le 2026-06-11 par Montluçon Tourisme