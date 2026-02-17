AGENDA · Domérat
Bacchus en Fête Domérat
vendredi 4 septembre 2026 · Domérat
Informations pratiques
Domérat
Bacchus en Fête
Place Bacchus Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Fête foraine les 3 jours.
.
Place Bacchus Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr
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English :
Funfair on all 3 days.
L’événement Bacchus en Fête Domérat a été mis à jour le 2026-06-11 par Montluçon Tourisme
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