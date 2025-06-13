Bach Vivaldi Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Bach Vivaldi

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 20:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Fleuron de la nouvelle génération d’ensembles baroques français, le Consort met en regard Bach et celui qui l’a tant inspiré, Vivaldi.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

The jewel in the crown of the new generation of French Baroque ensembles, the Consort brings together Bach and the man who inspired him so much, Vivaldi.

L’événement Bach Vivaldi Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme