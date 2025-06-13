Bach Vivaldi Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Bach Vivaldi Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement lundi 18 mai 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Bach Vivaldi
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 44 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-18 20:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Fleuron de la nouvelle génération d’ensembles baroques français, le Consort met en regard Bach et celui qui l’a tant inspiré, Vivaldi.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
The jewel in the crown of the new generation of French Baroque ensembles, the Consort brings together Bach and the man who inspired him so much, Vivaldi.
L’événement Bach Vivaldi Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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