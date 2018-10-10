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Le Carnaval des animaux Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Le Carnaval des animaux Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement samedi 9 mai 2026.

Lieu : Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)

Adresse : 149 rue Garibaldi

Ville : 69003 Lyon 3e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-05-09T11:00:00

Fin : 2026-05-09T

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 10 10 18

Lyon 3e Arrondissement

Le Carnaval des animaux

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Le Carnaval des animaux est l’une des œuvres musicales les plus célèbres pour les enfants. Ajoutons-y la voix envoûtante d’Élodie Fondacci, et il devient alors urgent de venir l’écouter à l’Auditorium.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 

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English :

Le Carnaval des animaux is one of the most famous musical works for children. Add to this the spellbinding voice of Élodie Fondacci, and you?ve got to come and hear it at the Auditorium.

L’événement Le Carnaval des animaux Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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