Le Carnaval des animaux Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Le Carnaval des animaux Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Le Carnaval des animaux
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le Carnaval des animaux est l’une des œuvres musicales les plus célèbres pour les enfants. Ajoutons-y la voix envoûtante d’Élodie Fondacci, et il devient alors urgent de venir l’écouter à l’Auditorium.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
Le Carnaval des animaux is one of the most famous musical works for children. Add to this the spellbinding voice of Élodie Fondacci, and you?ve got to come and hear it at the Auditorium.
L’événement Le Carnaval des animaux Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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