Lyon open international Maison du Judo Lyon 3e Arrondissement

Lyon open international

Maison du Judo 12 Rue Saint-Théodore Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les 16 et 17 mai 2026, Lyon accueille l’Open International de Karaté. Pendant deux jours, la Maison du Judo vibrera au rythme des combats, des katas et des échanges culturels entre délégations venues de France et de toute l’Europe.

Maison du Judo 12 Rue Saint-Théodore Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 78 31 26 wukf.ligue.aura@gmail.com

English :

On May 16th and 17th 2026, Lyon hosts the International Karate Open. For two days, the Maison du Judo will vibrate to the rhythm of fights, katas and cultural exchanges between delegations from France and all over Europe.

