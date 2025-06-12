Dragons Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Dragons

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 25 – 25 – 43 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16

Quand un jeune Viking défie la tradition et se lie d’amitié avec un dragon féroce, ils doivent lutter ensemble contre vents et marées pour sauver leurs deux mondes. Découvrez ce film captivant des studios DreamWorks en ciné-concert.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

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English :

When a young Viking defies tradition and befriends a fierce dragon, they must fight together against all odds to save both their worlds. Discover this captivating film from DreamWorks Studios in ciné-concert.

L’événement Dragons Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme