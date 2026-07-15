Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Bachar Mar-Khalifé joue Christophe

Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 21h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 21:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Bachar Mar-Khalifé joue Christophe dans le cadre des Nouvelles Rencontres d’Averroès.

Bachar Mar-Khalifé et Christophe se rencontrent en 2018 à la Maison de la Radio. L’occasion d’enregistrer ensemble un morceau inédit, écrit et composé par Bachar, et interprété en duo Jnoun.



Au printemps 2025, à l’occasion des cinq ans de la disparition de Christophe, Bachar Mar-Khalifé le célèbre dans l’écrin exceptionnel du Théâtre Zingaro accompagné de ses complices Dogan Poyraz à la batterie et Aleksander Angelov à la basse.



Le trio se retrouvait pour la première fois depuis 2022 (l’album A Live in Paris) pour jouer avec ce répertoire si particulier de Christophe. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Bachar Mar-Khalifé plays Christophe as part of the Nouvelles Rencontres d’Averroès.

L’événement Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille