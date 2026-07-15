Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
vendredi 30 octobre 2026 · Le Cepac Silo · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Bachar Mar-Khalifé joue Christophe
Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 21h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 21:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Bachar Mar-Khalifé joue Christophe dans le cadre des Nouvelles Rencontres d’Averroès.
Bachar Mar-Khalifé et Christophe se rencontrent en 2018 à la Maison de la Radio. L’occasion d’enregistrer ensemble un morceau inédit, écrit et composé par Bachar, et interprété en duo Jnoun.
Au printemps 2025, à l’occasion des cinq ans de la disparition de Christophe, Bachar Mar-Khalifé le célèbre dans l’écrin exceptionnel du Théâtre Zingaro accompagné de ses complices Dogan Poyraz à la batterie et Aleksander Angelov à la basse.
Le trio se retrouvait pour la première fois depuis 2022 (l’album A Live in Paris) pour jouer avec ce répertoire si particulier de Christophe. .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bachar Mar-Khalifé plays Christophe as part of the Nouvelles Rencontres d’Averroès.
L’événement Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Visite-atelier ado-adultes au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement 15 juillet 2026
- Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement 15 juillet 2026
- Projection la flûte enchantée Mucem Marseille 2e Arrondissement 16 juillet 2026
- Folamour Nu Genea Live band Quai du Port Marseille 2e Arrondissement 17 juillet 2026
- Visite Pitchouns Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement 18 juillet 2026