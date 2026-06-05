Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Théâtre de la Bastille PARIS

Bachar Mar-Khalifé livre à la fois un hommage et une libre interprétation du répertoire de Christophe – à tout jamais le Beau Bizarre de la chanson française. Ce concert ne doit rien au hasard. Les deux hommes se sont rencontrés en 2018, le temps d’enregistrer ensemble le morceau « Jnoun ». Se jouant des étiquettes, leurs musiques cultivent l’envoûtement et l’expérimentation douce. Peut-être ont-elles aussi la Méditerranée en commun, pour l’un Beyrouth comme paradis perdu, pour l’autre l’Italie rêvée, lui, le dernier des Bevilacqua, qui chantait « Aujourd’hui j’ai fini / D’inventer ma vie / J’imagine l’Italie ».

Entouré de Dogan Poyraz à la batterie et d’Aleksander Angelov à la basse, Bachar Mar-Khalifé effleure les mélodies sur son piano, mais cherche aussi dans les chansons de Christophe une pulsation, une ardeur percutant le jazz, l’électro et les musiques libanaises. Comme un prolongement, il interprète également quelques-unes de ses propres compositions.

Le Théâtre de la Bastille s’ouvre sur la scène musicale en partenariat avec Astérios, producteur de musiques actuelles ! Un pas de côté qui s’inscrit aussi dans la volonté d’ouvrir la programmation aux rivages méditerranéens.

Du mardi 03 novembre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h50

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-03T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-07T22:50:00+01:00

Date(s) : 2026-11-03T20:30:00+02:00_2026-11-03T21:50:00+02:00;2026-11-04T20:30:00+02:00_2026-11-04T21:50:00+02:00;2026-11-05T20:30:00+02:00_2026-11-05T21:50:00+02:00;2026-11-06T20:30:00+02:00_2026-11-06T21:50:00+02:00;2026-11-07T20:30:00+02:00_2026-11-07T21:50:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/bachar-mar-khalife-joue-christophe accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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