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Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile, Eglise Saint-Louis en l’Ile, Paris

Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile, Eglise Saint-Louis en l’Ile, Paris

Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile, Eglise Saint-Louis en l’Ile, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Louis en l'Ile

Adresse : 19bis rue Saint-Louis en l'Ile 75004 Paris

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 300

Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile Dimanche 21 juin, 14h00 Eglise Saint-Louis en l’Ile Paris

300

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Grandes pièces du répertoire d’orgue interprétées à Saint-Louis en l’Ile par les élèves des conservatoires de Saint-Maur des Fossés, du 5ème arrondissement et de la Schola Cantorum de Paris

Eglise Saint-Louis en l’Ile 19bis rue Saint-Louis en l’Ile 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France
Fête de la musique 2026

©Olivier Tsocanakis

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