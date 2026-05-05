Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile, Eglise Saint-Louis en l’Ile, Paris
Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile, Eglise Saint-Louis en l’Ile, Paris dimanche 21 juin 2026.
Bachathlon : Orgue à Saint-Louis en l’Ile Dimanche 21 juin, 14h00 Eglise Saint-Louis en l’Ile Paris
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Grandes pièces du répertoire d’orgue interprétées à Saint-Louis en l’Ile par les élèves des conservatoires de Saint-Maur des Fossés, du 5ème arrondissement et de la Schola Cantorum de Paris
Eglise Saint-Louis en l’Ile 19bis rue Saint-Louis en l’Ile 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France
Fête de la musique 2026
©Olivier Tsocanakis
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