Tours

Back to 1990 La Petite Méchante

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28 23:30:00

Date(s) :

2026-11-28

C’est officiel. La soirée phare du Milieu revient… et elle s’annonce déjà incontournable !

Back to 1990, c’est bien plus qu’une teuf c’est un voyage direct dans une époque où le groove était roi, où le dancefloor ne désemplissait jamais, et où chaque son avait une âme.

Au programme ?

– Du hip-hop old school bien sûr.

– Des détours vers l’eurodance, des vibes urbaines, des croisements rock / hip-hop comme on les aimait à l’époque.

– Streetfood, animations, jeux, dancefloor en fusion et bonne humeur.

– Le line-up ? On garde encore le suspense…

Mais comme d’habitude, on vous prépare du lourd. Très lourd.

Réservez votre soirée et vos meilleurs pas de danse ! .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

It’s official. The Milieu’s flagship event is back… and it’s already shaping up to be a must-see!

L’événement Back to 1990 La Petite Méchante Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37