Back to Batz #5 Place du Mûrier Batz-sur-Mer
Back to Batz #5 Place du Mûrier Batz-sur-Mer dimanche 2 août 2026.
Batz-sur-Mer
Back to Batz #5
Place du Mûrier Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02 23:59:00
Date(s) :
2026-08-02
BACK TO BATZ #5
DIMANCHE 2 AOÛT
DE 14H30 À 00H
Place du Mûrier & Parc du Petit Bois
Gratuit
ANIMATIONS
Place du Mûrier
14H30 À 19H
Costumerie vagabonde & jeux en bois
Sur une place du Mûrier réduite, venez découvrir l’installation de la Costumerie Vagabonde avec ses vêtements vintage à emprunter pour l’après-midi, son DJ Boomance pour mettre l’ambiance et des jeux en bois en accès libre.
Place du Mûrier
15H ET 17H Deux sessions | 1H
Le Plus Petit Tour de France du Monde par la Cie Magic Meeting 150 participants
Les Dumollet, vélocipédistes de haut niveau, vous attendent pour une surprenante épopée musicale et participative. Roulez à la rencontre des forçats de la route et de l’usager de la bicyclette en ville. Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore où se mêlent expression corporelle, humour et pédalage !
Parc Jean & Soizik Fréour
16H30 | 1H
Vox Machina par la compagnie Vibrato Mécanique
Une machine construite à partir d’un harmonium d’église démembré joue la musique d’accompagnement, tandis qu’une autre machine déroule les paroles écrites en grand sur du papier peint. Gernard Pottiok, en maître de cérémonie de ce karaoké un peu spécial, va inviter
le chœur de public à chanter avec lui.
18H | 1H30min | Jeu en équipe
Original blind test
Venez tester votre culture musicale dans un jeu de blind-test multi-instrumental. Affrontez de nombreux challenges ainsi que la mauvaise humeur d’Igor. Jacqueline ne vous le dira jamais assez il est toujours possible d’obtenir quelques points malhonnêtes, de façon détournée !
Parc du Petit Bois
Caramix
Retrouvez le combi WW de Caramix et son photobooth pour immortaliser ce moment en photo. Son DJ passera également aux platines pour assurer l’ambiance musicale du Petit Bois entre les concerts !
CONCERTS
Esplanade Salies-de-Béarn (parc du Petit Bois)
17H | FOXY’S GROOVE MACHINE
Découvrez le groove de FOXY’S huit musiciens venus d’univers différents allant de la pop, du rock au jazz en passant par le blues. L’alchimie de ce mélange de cultures musicales nous emmène dans un funk décapant !
19H | TWENTY 1ST
Twenty 1st est un groupe de Pop-rock / Variétés / R&B qui revisite avec énergie les hits incontournables qui ont marqué les années 2000 jusqu’à aujourd’hui, pour une immersion musicale festive et actuelle.
20H45 | REWIND
REWIND est un groupe de cover nantais avec un concept unique le retour en arrière dans l’univers de la musique pop-rock des années 50 à aujourd’hui !
22H45 | SALUT LES SCOPAINS de Scopitone & Cie
En clôture, un bal décalé sur support vinylique où les deux DJcomédiens sont déjantés et l’ambiance festive est assurée. Laissez-vous guider sur le dance-floor des 50’s à aujourd’hui, redécouvrez vos classiques dans une ambiance électrique. .
Place du Mûrier Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Back to Batz #5 Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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