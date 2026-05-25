Back to Batz #5 Place du Mûrier Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Back to Batz #5

Place du Mûrier Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :

2026-08-02

BACK TO BATZ #5

DIMANCHE 2 AOÛT

DE 14H30 À 00H

Place du Mûrier & Parc du Petit Bois

Gratuit

ANIMATIONS

Place du Mûrier

14H30 À 19H

Costumerie vagabonde & jeux en bois

Sur une place du Mûrier réduite, venez découvrir l’installation de la Costumerie Vagabonde avec ses vêtements vintage à emprunter pour l’après-midi, son DJ Boomance pour mettre l’ambiance et des jeux en bois en accès libre.

Place du Mûrier

15H ET 17H Deux sessions | 1H

Le Plus Petit Tour de France du Monde par la Cie Magic Meeting 150 participants

Les Dumollet, vélocipédistes de haut niveau, vous attendent pour une surprenante épopée musicale et participative. Roulez à la rencontre des forçats de la route et de l’usager de la bicyclette en ville. Casques sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore où se mêlent expression corporelle, humour et pédalage !

Parc Jean & Soizik Fréour

16H30 | 1H

Vox Machina par la compagnie Vibrato Mécanique

Une machine construite à partir d’un harmonium d’église démembré joue la musique d’accompagnement, tandis qu’une autre machine déroule les paroles écrites en grand sur du papier peint. Gernard Pottiok, en maître de cérémonie de ce karaoké un peu spécial, va inviter

le chœur de public à chanter avec lui.

18H | 1H30min | Jeu en équipe

Original blind test

Venez tester votre culture musicale dans un jeu de blind-test multi-instrumental. Affrontez de nombreux challenges ainsi que la mauvaise humeur d’Igor. Jacqueline ne vous le dira jamais assez il est toujours possible d’obtenir quelques points malhonnêtes, de façon détournée !

Parc du Petit Bois

Caramix

Retrouvez le combi WW de Caramix et son photobooth pour immortaliser ce moment en photo. Son DJ passera également aux platines pour assurer l’ambiance musicale du Petit Bois entre les concerts !

CONCERTS

Esplanade Salies-de-Béarn (parc du Petit Bois)

17H | FOXY’S GROOVE MACHINE

Découvrez le groove de FOXY’S huit musiciens venus d’univers différents allant de la pop, du rock au jazz en passant par le blues. L’alchimie de ce mélange de cultures musicales nous emmène dans un funk décapant !

19H | TWENTY 1ST

Twenty 1st est un groupe de Pop-rock / Variétés / R&B qui revisite avec énergie les hits incontournables qui ont marqué les années 2000 jusqu’à aujourd’hui, pour une immersion musicale festive et actuelle.

20H45 | REWIND

REWIND est un groupe de cover nantais avec un concept unique le retour en arrière dans l’univers de la musique pop-rock des années 50 à aujourd’hui !

22H45 | SALUT LES SCOPAINS de Scopitone & Cie

En clôture, un bal décalé sur support vinylique où les deux DJcomédiens sont déjantés et l’ambiance festive est assurée. Laissez-vous guider sur le dance-floor des 50’s à aujourd’hui, redécouvrez vos classiques dans une ambiance électrique. .

Place du Mûrier Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Back to Batz #5 Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44