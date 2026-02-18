BACK TO THE VIBE, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

BACK TO THE VIBE Mercredi 10 juin, 18h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Apéritif offert – A partir de 4 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Réservation conseillée (à partir de début mai) à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Funky music avec le collectif La Guêpe, en partenariat avec le CSC Le Nautilus

C’est avec une boum 100% funky pour petits et grands que s’achèvera la saison 25/26 du Carré Sam.

Back to the vibe est un bal qui groove et qui envoie de la balle, avec 8 musiciens sur scène, des breakers et un MC pour assurer l’animation et faire monter la température dans la salle !!!

Au programme : cocktail explosif de funk, de disco, de hip-hop et grosses vibes.De quoi s’ambiancer en famille et entre amis juste avant les beaux jours !

Et pour garder des forces, l’apéritif et le grignotage seront offerts.

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Gratuit – Apéritif offert

A partir de 4 ans – Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Réservation conseillée (à partir de début mai) à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15

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INFOS ET BILLETTERIE

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

BOUM FUNKY POUR PETITS & GRANDS