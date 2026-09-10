Backrooms, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Backrooms Samedi 26 septembre, 18h00 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:06:00+02:00

Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:06:00+02:00

Séance suivie d’un échange et d’une pause gourmande

Ne manquez pas à 20h30 OBSESSION !

Pensez au Pass RDV avec la peur : 2 films + pause gourmande = 7€ (+31 ans) / 5€ (-31 ans)

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=2QGMF »}]

Rdv avec la peur – Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles. Luxy Backrooms