Backrooms, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
samedi 26 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Backrooms Samedi 26 septembre, 18h00 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:06:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:06:00+02:00
Séance suivie d’un échange et d’une pause gourmande
Ne manquez pas à 20h30 OBSESSION !
Pensez au Pass RDV avec la peur : 2 films + pause gourmande = 7€ (+31 ans) / 5€ (-31 ans)
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=2QGMF »}]
Rdv avec la peur – Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles. Luxy Backrooms
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