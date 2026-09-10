Écrire la vie – Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Écrire la vie – Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens Vendredi 18 septembre, 20h30 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Avant-première suivie d’une rencontre avec la réalistrice, Claire Simon

En partenariat avec la librairie Envie de lire et la médiathèque du Centre-ville

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=DK1TC »}]

Avp rencontre – L’oeuvre d’Annie Ernaux vue par des lycéennes et des lycéens. Luxy Écrire la vie – Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens