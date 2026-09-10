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Visite de la cave de l’ancienne brasserie Dusmesnil, Cave de l’ancienne Brasserie Dumesnil, Ivry-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Cave de l'ancienne Brasserie Dumesnil · Ivry-sur-Seine

Visite de la cave de l’ancienne brasserie Dusmesnil, Cave de l’ancienne Brasserie Dumesnil, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cave de l'ancienne Brasserie Dumesnil
Adresse
1 rue Georgette-Rostaing 94200 Ivry-sur-Seine
Ville
94200 Ivry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne
Tarif
Payant : prix libre

Visite de la cave de l’ancienne brasserie Dusmesnil 19 et 20 septembre Cave de l’ancienne Brasserie Dumesnil Val-de-Marne

Payant : prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fondée à Paris, la brasserie Dumesnil s’est établie à Ivry en 1956. Au cours de la visite, vous découvrirez les installations techniques permettant la fabrication de la bière (malterie, cuves de fermentation et de garde) implantées dans d’anciennes carrières de calcaire. Après un important mouvement social, la brasserie cesse toute activité dans les années 1980.
La découverte de ce lieu insolite est assurée par l’association OCRA, spécialisée dans la mise en valeur du sous-sol.
Pour le confort de votre visite, munissez-vous de chaussures fermées, de vêtements chauds et d’une lampe de poche.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cave de l’ancienne Brasserie Dumesnil 1 rue Georgette-Rostaing 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://eu-west-1.protection.sophos.com/?d=helloasso.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvb2NyYS9ldmVuZW1lbnRzL3Zpc2l0ZS1kZS1sYS1jYXZlLWRlLWxhLWJyYXNzZXJpZS1kdW1lc25pbC0yMDI2&i=NjBiMGU5YjhiN2I1ZDIwZTY0YTFmMDk4&t=ZkZhc1hZd1BqQzJwNm45TDdWYk5jUVV6SzlNbUp5WFFCMXBjU25aYkxQYz0=&h=f165ea25280644da916e7965f81ce57a&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVankRwwhbWFVSgHaW5FY1aOLj_lk3FKOfGGFUuHlkUpuQ »}] Fondée à Paris, la brasserie Dumesnil s’est établie à Ivry en 1956. Au cours de la visite, vous découvrirez les installations techniques permettant la fabrication de la bière (malterie, cuves de fermentation et de garde) implantées dans d’anciennes carrières de calcaire. Après un important mouvement social, la brasserie cesse toute activité dans les années 1980. Métro Mairie d’Ivry, Bus 323
Visite commentée

DR

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