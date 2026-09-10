Poussez les portes du Fort d’Ivry-sur-Seine, Fort d’Ivry, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Poussez les portes du Fort d’Ivry-sur-Seine 19 et 20 septembre Fort d’Ivry Val-de-Marne

Inscriptions sur place pour certains ateliers avec une jauge d’accueil limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la production et de la conservation des images des armées françaises. Parcourez 15 millions de photographies et 100 000 heures de films qui retracent 110 ans d’histoire des armées en images.

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’ECPAD vous invite à une expérience inédite entre patrimoine, histoire et audiovisuel.

Explorez le fort d’Ivry-sur-Seine et rencontrez les « soldats de l’image », les archivistes et les documentalistes qui collectent, préservent et transmettent l‘histoire des conflits contemporains.

L’occasion de découvrir les archives audiovisuelles, de visiter la régie du pôle de production et de retracer l’histoire militaire et architecturale du fort.

Prolongez la visite avec des activités ludiques, des conférences et des expositions.

Un week-end riche, ludique et interactif, à vivre et partager en famille.

Nos ateliers phares

Découvrez l’histoire du Fort d’Ivry-sur-Seine

De son architecture militaire à son rôle dans la conservation des archives, grâce à une visite guidée depuis le chemin de ronde.

Pilotez la production audiovisuelle depuis la régie

Réalisation en direct et en multi-cam depuis le centre média.

Explorez les casemates de conservation

Une découverte des métiers des archivistes et des équipes de conservation qui veillent à la préservation des films et des photographies.

Devenez reporter militaire

Briefing, mission, analyse…le temps d’une mission, incarnez un soldat de l’image.

Archifort (8-12 ans)

Une chasse aux trésors pour découvrir les missions d’un centre d’archives.

Soldats de l’image sur tous les fronts

Présentation d’une équipe de reportage envoyée sur les théâtres d’opération.

Fort d’Ivry 2-8 route du Fort 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France http://www.ecpad.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.ecpad.fr »}] En compagnie des experts de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), les visiteurs découvriront les casemates du fort où sont conservées les exceptionnelles collections d’archives Le Fort d’Ivry est une zone militaire entraînant des conditions de sécurité renforcées : il est demandé d’arriver 15 minutes avant le début de la visite. Se munir d’une pièce d’identité (CNI, passeport). Les visiteurs ne peuvent déambuler librement dans le Fort et devront suivre la visite accompagnée.Visite recommandée aux enfants à partir de 6 ans.

Visite libre et atelier

©Tom Moreno Paredes/ECPAD/DEFENSE