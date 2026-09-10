La Gradiva, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
vendredi 11 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
La Gradiva Vendredi 11 septembre, 20h00 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:25:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:25:00+02:00
Suivi d’une rencontre avec la co-scénariste, Anne Brouillet
Dans le cadre du Retour de Cannes du GNCR, en partenariat avec le GNCR
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=324CZ »}]
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