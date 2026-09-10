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Le Destin, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

jeudi 17 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine

Le Destin, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Le Luxy
Adresse
77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine
Ville
94200 Ivry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne

Le Destin Jeudi 17 septembre, 19h30 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:45:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:45:00+02:00

Précédé d’une conférence-concert d’Amal Guermazi, musicologue, sur le thème : « Youssef Chahine, un processus musical de création » et d’une pause gourmande

Dans le cadre du Festival Play It Again !
En partenariat avec l’ADRC

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=R7EKY »}]
Concert conférence – Au XIIème siècle, en Espagne, les enseignements controversés d’un penseur mettent en péril le pouvoir du Calife en place, que ses opposants menacent de renverser. Luxy Le Destin

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