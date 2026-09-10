Hair, Paper, Water…, Le Luxy, Ivry-sur-Seine
dimanche 13 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine
Informations pratiques
Hair, Paper, Water… Dimanche 13 septembre, 17h30 Le Luxy Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:41:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:41:00+02:00
Suivi d’une rencontre avec les cinéastes, Nicolas Graux et Minh Quy Truong, animée par Romain Lefebvre, enseignant et critique pour Les Cahiers du cinéma
En partenariat avec l’ADRC
Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=HIX72 »}]
Rencontre – Dans une grotte, il y a plus de soixante ans, elle est née. Aujourd’hui, elle vit dans un village, entourée de ses enfants et petits-enfants. Parfois, dans ses rêves, sa mère défunte l’… Luxy Hair
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