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Hair, Paper, Water…, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

dimanche 13 septembre 2026 · Le Luxy · Ivry-sur-Seine

Hair, Paper, Water…, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Luxy
Adresse
77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine
Ville
94200 Ivry-sur-Seine
Département
Val-de-Marne

Hair, Paper, Water… Dimanche 13 septembre, 17h30 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:41:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:41:00+02:00

Suivi d’une rencontre avec les cinéastes, Nicolas Graux et Minh Quy Truong, animée par Romain Lefebvre, enseignant et critique pour Les Cahiers du cinéma

En partenariat avec l’ADRC

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=HIX72 »}]
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