Backstage Cie La Main S’Affaire Le Mans
Backstage Cie La Main S’Affaire Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Le Mans
Backstage Cie La Main S’Affaire
Promenade Newton Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Bienvenue dans une loge d’artistes une heure avant que le spectacle commence. Dans ce moment de préparation intense, on retrouve une voltigeuse volubile et un porteur en quête de charisme. L’écriture oscille entre routine (extraordinaire) d’échauffement et digressions plus ou moins en lien avec l’ur
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Promenade Newton Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Welcome to an artist?s dressing room an hour before the show begins. In this moment of intense preparation, we meet a voluble voltigeuse and a porter in search of charisma. The writing oscillates between (extraordinary) warm-up routines and digressions more or less related to the subject at hand
L’événement Backstage Cie La Main S’Affaire Le Mans a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72
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