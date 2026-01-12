Bad in tour randonnée pédestre et VTT, trail

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pour cette 9ème édition de notre rando VTT TRAIL MARCHE on garde la même recette du sport & de la bonne ambiance = une super journée. Des parcours sportifs et bien ficelés qui vous ferons visiter les plus beaux coins de notre belle nature.

.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 9th edition of our MTB TRAIL WALKING tour, we’re keeping the same recipe: sport & a good atmosphere = a great day out. Sporty, well-designed routes will take you to the most beautiful corners of our beautiful countryside.

L’événement Bad in tour randonnée pédestre et VTT, trail Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme