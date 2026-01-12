Bad in tour randonnée pédestre et VTT, trail Saint-Romain-Lachalm
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Pour cette 9ème édition de notre rando VTT TRAIL MARCHE on garde la même recette du sport & de la bonne ambiance = une super journée. Des parcours sportifs et bien ficelés qui vous ferons visiter les plus beaux coins de notre belle nature.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
For this 9th edition of our MTB TRAIL WALKING tour, we’re keeping the same recipe: sport & a good atmosphere = a great day out. Sporty, well-designed routes will take you to the most beautiful corners of our beautiful countryside.
