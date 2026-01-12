Gala Twirling Saint-Romain-Lachalm
Gala Twirling Saint-Romain-Lachalm samedi 18 avril 2026.
Gala Twirling
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Rejoignez-nous pour le Gala de Twirling, un spectacle alliant danse, acrobaties et manipulation de bâtons. Admirez les performances des athlètes locaux dans une soirée pleine de grâce et d’énergie. Un événement à ne pas manquer !
.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the Twirling Gala, a show combining dance, acrobatics and baton twirling. Admire the performances of local athletes in an evening full of grace and energy. An event not to be missed!
L’événement Gala Twirling Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme